Із 18 травня в Україні набуде чинності новий закон про мобілізацію, що, серед іншого, передбачає зміну підходів до бронювання працівників.

ZAXID.NET пояснює, що зміниться та кого тепер можуть забронювати від призову.

Хто підпадає під бронювання від мобілізації

Новий закон дозволяє забронювати від мобілізації працівників певних підприємств і установ, зокрема:

підприємств та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання;

підприємств, де виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань (перелік цих підприємств або критерії їх визначення Кабмін не оприлюднив);

підприємств, організацій та установ, які критично важливі для забезпечення життєдіяльності ;

держорганів;

Втім, забронювати можна не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників, наявних на дату подання списку. Обмеження до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних можна перевищити у випадку обґрунтованої потреби.

Бронюванню також підлягають кінцеві бенефіціарні власники цих підприємств, які не є їхніми працівниками. Ця норма є новою.

До підприємств паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядників ці обмеження не застосовується. Щодо підрядників, то йдеться про ті підприємства, що займаються будівництвом, ремонтом, відновленням, поставокю обладнання тощо. Перелік підрядних організацій затверджуватиме Міненерго.

Раніше уряд анонсував запровадження економічного бронювання, яким міг би скористатися бізнес, що не підпадає під жодну з зазначених вище категорій. Головна умова бронювання – відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника. За цією моделлю компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Для працівників-ФОП буде додаткова вимога – подати довідку про наявність обороту на суму, не менше вартості 3 місяців бронювання, для підтвердження реальної активності. Однак зараз цю можливість ще обговорють та визначають остаточну модель економічного бронювання.

Бронювання держслужбовців

Також за новим законом зберігається бронювання для працівників органів державної влади та інших державних установ. Це стосується працівників:

Нацполіції;

НАБУ;

ДБР;

прокуратури;

БЕБ;

ДСНС;

Державної кримінально-виконавчої служби;

суддів і осіб на штатних посадах патронатних служб, чия юрисдикція поширюється на всю територію України.

Процедура бронювання

Керівництво підприємства має скласти список чоловіків, яких пропонують забронювати, та подати його до відповідного держоргану – ТЦК і СП. Законом не передбачений точний перелік професій та посад, тому кожне підприємство складає цей список на власний розсуд.

У списку необхідно вказати:

назву організації;

посаду військовозобов’язаного;

військово-облікову спеціальність працівника;

обґрунтувати необхідність бронювання певного працівника.

Спочатку списки для за поданням ТЦК розглядає Генштаб ЗСУ. Після погодження їх передають до Мінекономіки. Відтак міністерство надсилає рішення про бронювання роботодавцю та в Генштаб для оформлення відстрочок цим працівникам.