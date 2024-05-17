Хто втратить відстрочку від мобілізації з 18 травня: пояснення
Із 18 травня запрацює новий закон про мобілізацію, що передбачає зміну правил відстрочки для деяких категорій військовозобовʼязаних. ZAXID.NET розповідає, хто тепер не зможе отримати відстрочку від мобілізації.
Хто втратить право на відстрочку:
- студенти, які здобувають другу освіту, що не вища рівнем за першу (наприклад, дипломований бакалавр, який знову навчається на бакалавра);
- педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;
- батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;
- чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;
- чоловіки, які мають тестя чи тещу з І чи ІІ групою інвалідності, однак у них є син чи донька, які не є військовозобов’язаними;
- чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.
При цьому, закон передбачає, що відстрочку можуть надати, коли дружина з ІІІ групою інвалідності потребує постійного стороннього догляду. Це має засвідчити висновок лікарсько-консультативної комісії.
Відстрочка також знімається з працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони. Натомість вони підлягатимуть правилам бронювання.
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