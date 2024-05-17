Із 18 травня запрацює новий закон про мобілізацію, що передбачає зміну правил відстрочки для деяких категорій військовозобовʼязаних. ZAXID.NET розповідає, хто тепер не зможе отримати відстрочку від мобілізації.

Хто втратить право на відстрочку:

студенти, які здобувають другу освіту, що не вища рівнем за першу (наприклад, дипломований бакалавр, який знову навчається на бакалавра);

педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;

батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;

чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;

чоловіки, які мають тестя чи тещу з І чи ІІ групою інвалідності, однак у них є син чи донька, які не є військовозобов’язаними;

чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.

При цьому, закон передбачає, що відстрочку можуть надати, коли дружина з ІІІ групою інвалідності потребує постійного стороннього догляду. Це має засвідчити висновок лікарсько-консультативної комісії.

Відстрочка також знімається з працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони. Натомість вони підлягатимуть правилам бронювання.