Із 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію, який, зокрема, змінює правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків. Держприкордонслужба розповіла «Українській правді» ці законодавчі зміни, ZAXID.NET публікує їх основні пункти.

Що зміниться для військовозобов’язаних

Згідно з законом, у період дії воєнного стану або на час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Такий обов’язок передбачений змінами до законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які запрацюють із 18 травня.

«З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу», – зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демчнко.

Перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст.23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Водночас це не стосуватиметься деяких категорій чоловіків, зокрема:

людей з інвалідністю;

тих, хто супроводжує людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії,в що перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

окремих посад та держслужбовців, працівників підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду цих категорій чоловіків залишається незмінним. Однак у ДПСУ наголошують, що з 18 травня всі чоловіки зобов’язані оновити дані в ТЦК і СП задля уникнення проблем при перетині кордону.