Уже 18 травня оновлений закон про мобілізацію почне діяти. Які обмеження та покарання очікують на військовозобов’язаних, читайте на ZAXID.NET.

Обмеження для порушників закону

Як пише Forbes, у разі ухилення від мобілізації в порушника можуть забрати водійське посвідчення. З клопотанням про обмеження на керування авто працівники ТЦК звертатимуться до суду, який ухвалюватиме кінцеве рішення. На розгляд такої справи у суду буде 30 днів.

Також закон передбачає обмеження на консульські послуги. Військовозобов’язані за кордоном, які не оновили облікові дані, зможуть отримати консульські послуги у диппредставництві України лише з одночасним оновленням цих даних.

Під час дії воєнного стану оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт у консульських установах за кордоном військовозобов’язані зможуть лише за наявності військового квитка.

Штрафи за ухилення від мобілізації

ТЦК зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов’язок, оборону та мобілізацію (ст. 210 та ст. 210-1 КУпАП) без складання протоколу – виносити постанову про це. Оскаржити її можна буде вже в судовому порядку.

Новий закон запроваджує адміністративну відповідальність (штрафи) за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП):

у мирний час – від 3400 до 5100 грн ;

; в особливий період (зокрема, воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). Для громадян:

у мирний час – від 5100 до 8500 грн ;

; в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій: