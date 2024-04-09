Правила видачі повісток регулює Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Оскільки через повномасштабне російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року президент вже декілька разів продовжував дію воєнного стану, а уряд вносив зміни до низки законів, що стосуються мобілізації та призову, ZAXID.NET публікує актуальні відповіді на питання, що стосуються вручення повісток та алгоритму дій для військовозобов’язаних.

Які бувають повістки

повістка для уточнення даних;

повістка на проходження ВЛК (вручається після оновлення даних у ТЦК);

повістка для призову на строкову військову службу (зараз не видають, оскільки на час дії воєнного стану призов на строкову службу не відбувається);

мобілізаційне розпорядження – повістка, що вручається військовозобов’язаному після проходження ВЛК, якщо за її результатами його визнали придатним до служби.

У повістці мають бути вказані прізвище, ім’я та по батькові, рік народження та адреса проживання військовозобов’язаного, вид повістки, дата, час та адреса куди необхідно з’явитися, уточнення щодо необхідних документів, назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові начальника РТЦК та СП.

Хто і де може отримати повістку

Повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Законодавство чітко не регулює, де можна або не можна отримати повістку. Тому працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки можуть вручити її особисто в руки в будь-якому місці. Вручити повістку на виклик до ТЦК може й представник місцевого органу самоврядування, керівник підприємства чи організації, де працює чоловік призовного віку, або ж управителі багатоквартирних будинків.

Як правильно мають вручити повістку

Закон чітко регулює, що повістка має бути вручена особисто після встановлення особистих даних військовозобов’язаного. Тому під час дії воєнного стану кожен має завжди носити з собою документи, аби за потреби показати їх для перевірки поліцейським.

Якщо людина відмовляється від отримання повістки, складається віповідний акт про відмову із підписами уповноважених осіб та свідків та вручається військовозобов’язаному під підпис. Для відмови в отриманні повістки призовник повинен мати конкретні і поважні причини: незначна помилка в документі такою причиною не є.

«Саме тому, якщо повістка була видана не особисто і на ній немає підпису, отримувач може не з’являтися до військкомату. Якщо вас запросили телефоном, ви теж можете не прийти. Наше законодавство не передбачає виклик до військкомату телефоном, тому ви не зобов’язані з’являтися. Варто зазначити: ніхто не має права забирати вас силою. Якщо так трапилось, що вас примусово змушують поїхати до військкомату, ви маєте право викликати поліцію», – пояснює юрист Ростислав Кравець.

Так само можна оскаржувати випадки, коли вас примусово намагаються доправити до ТЦК, адже за законом ви маєте зʼявитися туди лише самостійно у зазначену в повістці дату.

Що робити після одержання повістки

Вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мають відправити на навчання чи у зону бойових дій. Вручення повістки, насамперед, означає, що військовозобов’язаний має з’явитись у ТЦК та уточнити облікові дані. Після цього, його скерують на проходження військово-лікарської комісії.

При цьому, варто перевірити, чи сам документ правильно складений і підписаний керівником територіального центру комплектування. На повістці мають бути правильно вказані особисті дані військовозобов’язаного, дата і рік народження, адреса проживання, вид повістки, дата, час та адреса куди необхідно з’явитися.

Додамо, що влітку 2024 року в Україні мають запустити електронний кабінет призовника, тому умови вручення повісток можуть змінитися. Наприклад, тоді можна буде самостійно додавати або оновлювати дані без виклику до ТЦК.