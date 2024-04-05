У п'ятницю, 5 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість, як змінився закон про мобілізацію, і в якій області знайшли найбільше ухилянтів.

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Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що починають виклики 25-річних громадян до територіальних центрів комплектації. Військовозобов'язані, які досягли 25 років, мають уточнити облікові дані та оформити військові документи. Нагадаю, що цього тижня президент Зеленський підписав законопроект, який передбачає зниження віку призовників до 25 років.

Закон набув чинності 3 квітня, хоча глава держави зволікав з його підписанням майже рік: настільки непопулярними для влади здавалися усі кроки, пов'язані зі змінами й необхідністю проводити мобілізацію. А проводити її треба, оскільки у росіян зберігається значна перевага у живій силі на фронті. До того ж кремлівські упирі вже анонсували створення нових дивізій та армій, у які до 1 червня збираються зігнати ще триста тисяч мешканців просторів «вєлікой і нєоб'ятной».

На тлі таких викликів президент Зеленський не міг не підписати законопроект про зниження мобілізаційного віку. Водночас він запевняє, що мова вже не йде про 500 тисяч нових мобілізованих, які мають поповнити Сили оборони. Нібито аудит головнокомандувача Олександра Сирського дозволяє відшукати частину необхідних резервів всередині нашого війська.

Однак проблеми з мобілізацією в Україні справді відчутні. Навіть самі так звані «воєнкоми» виправдовуються, що подекуди доводиться йти на жорсткі заходи, бо армія потребує людей, а добровольці давно закінчилися. Віднедавна у Міноборони почали більш гнучко реагувати на виклики часу, розпочавши співпрацю з рекрутинговими компаніями й місцевими громадами.

На тлі цього час до часу з'являються заголовки про те, що той чи інший регіон нібито саботує мобілізацію. Днями довелося читати таке про Львівщину, де понад дві тисячі військовозобов'язаних не з'явилися до ТЦК і були оголошені в розшук. До того ж поліція вже розшукала і доставила до «військоматів» більше ніж половину розшукуваних – 1200 осіб.

Відверто кажучи, дві тисячі ухилянтів в одній області – це не дуже великий масштаб. Приблизно стільки ж ухилянтів у тій же Львівській області виїхали з країни через систему «Шлях». Водночас в обласному ТЦК не розголошують, скільки мешканців Львівщини оголосили в розшук за ухилення від мобілізації від початку повномасштабного вторгнення. До прикладу, Івано-Франківський обласний ТЦК та СП повідомив, що за понад два роки великої війни в області оголосили в розшук близько 40 тис. військовозобов'язаних. Оце вже число, яке про щось говорить.

Або ось ще кілька чисел, які можна порівняти із даними по Львівщині. У Чернівецькій області за неявку в ТЦК розшукують понад 5 тисяч ухилянтів, а загалом від 30 тисяч військовозобов'язаних, дані яких внесені до електронного реєстру «Оберіг», не прибули до ТЦК та СП. Водночас Чернівецька область найменша в країні за площею і населенням. А в сусідній із Львівською Волинській області розшукують понад вісім тисяч ухилянтів, тож не можна сказати, що одна якась область у нас вирізняється особливо злісним саботажем мобілізації.

А взагалі принцип поділу українців та кращих і гірших перш за все використовує ворог. Ось цього тижня на болотах зняли цілий ролик про багатого українського «мажора», який проживає розкішне життя у стилі «Великого Гетсбі», і про звичайного хлопця, який проходить випробування фронтом. Забезпечити відчуття справедливості під час мобілізації – це таки складне завдання для нашої влади, але незалежного від цього маємо пам'ятати одну істину: країну треба захистити. І в цьому сумніватися не можна.