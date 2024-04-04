Працівники ТЦК проводять оповіщення на вулицях Львова

Від початку цього року на Львівщині оголосили в розшук понад 2000 військозобов’язаних чоловіків. Поліцейські розшукали та доставили в ТЦК більше ніж 1200 ухилянтів (понад 50%), ще 920 перебувають у розшуку.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, відповідаючи на інформаційний запит ZAXID.NET, у період з 1 січня до 31 березня районні ТЦК та СП Львівської області скерували у підрозділи поліції звернення щодо доставки 2146 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за ст.210 КУпАП (порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин).

За цей період поліцейські розшукали та доставили 1226 осіб до ТЦК та СП, решта ще перебувають в розшуку.

«Решта військовозобов’язаних не були доставлені у з в’язку з тим, що багато поданих у розшук не проживають за місцем реєстрації, виїхали за межі Львівської області, працюють в інших областях України тощо», – зазначили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Водночас у військкоматі не розголошують дані, скільки мешканців Львівщини були оголошені в розшук за ухилення від мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Раніше Івано-Франківський обласний ТЦК та СП повідомив, що за понад два роки великої війни в області оголосили в розшук близько 30 тис. військовозобов’язаних.