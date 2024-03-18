У понеділок, 18 березня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда обговорить труднощі і виклики нашої мобілізації та останні скандальні випадки, пов’язані з нею.

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Верховна Рада вже понад місяць готує до розгляду в другому читанні законопроект про мобілізацію. Голосування у першому читанні відбулося ще 7 лютого, відтоді депутати подали понад 4000 правок до документу. Усі ці зауваження і пропозиції тепер розглядає парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Нещодавно законопроект помʼякшили, коли вилучили розділ про фінансові обмеження та блокування рахунків для ухилянтів. В уряді ж пропонували заморозити рахунки та банківські картки ухилянтів, а також обмежити їм керування транспортними засобами та можливість виїзду за кордон. Інша головоломка для парламентарів полягає у ліквідації схеми ухилення від служби у війську через догляд за особою з інвалідністю. Не рідкість, коли доглядачами однієї такої особи одночасно оформляють декількох чоловіків, які підлягають мобілізації. Отож роботи в комітету ще багато і невідомо, коли законопроект винесуть на голосування. Багато військових справедливо критикують зволікання парламенту, оскільки мобілізація критично необхідна для підрозділів, які два роки воюють без відпочинку і нормальних ротацій. А депутати, мовляв, панькаються з ухилянтами, намагаючись зробити закон якомога комфортнішим для всіх.

І весь цей час виникають нові скандальні ситуації у процесі так званої «вуличної мобілізації», коли чоловіків зупиняють на вулицях для перевірки документів, а далі доходить до примусової доставки потенційного рекрута до ТЦК. Новий гучний інцидент такого типу трапився у Львові. У соцмережах поширили відео, де працівники ТЦК силою запихають чоловіка у авто.

Дружина затриманого поскаржилася, що йому розбили окуляри й телефон, завдали тілесних ушкоджень, а далі без проходження ВЛК відправили у військову частину в Рівному. Чоловік скаржився на стан здоров’я та хотів надати документи, які б це підтвердили, але йому не дали такої можливості.

Новобранцем всупереч власному бажанню виявився підприємець і волонтер Кирило Таран. Він допомагав військовим 3D-друком пластикових деталей: скидів, хвостовиків, захисних елементів для Starlink тощо. Скажімо, у лютому підприємство Тарана виготовило до 20 кг скидів для БПЛА. Водночас Таран наполягає, що не може проходити військову службу за станом здоровʼя.

На його затримання вже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Його представник провів нараду з керівництвом ТЦК Львівщини, за підсумками якої затриманий волонтер має ще раз пройти військово-лікарську комісію. Лубінець наголошує, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування стосовно потенційних новобранців неприпустимі. Зрештою, така вже місія і робота в омбудсмана – пильнувати за дотриманням прав людини і громадянина.

Однак у соцмережах військові саркастично відгукуються про волонтера Кирила Тарана. Зауважують, що він катається за кордон, робить інстаграмні фото в тактичній уніформі і пафосно пише про необхідність бути готовим до війни. Ось одна з таких цитат: «Головне, що я зрозумів у 2014-15 роках під час бойових дій: навіть якщо меч знадобиться раз у житті, носити його потрібно завжди». Автор Кирило Таран – координатор навчальних курсів ТрО ЗСУ.

Ось такий координатор, який сам воювати не збирається, але завжди носить із собою меч. Правдивий джедай. Сьогодні свою позицію оприлюднило керівництво Львівського ТЦК та СП. Вони кажуть, що Кирило Таран сам спровокував конфлікт та не показав документів. Також Кирило Таран не уточнював свої військово-облікові дані, а після зміни місця проживання не став на облік у ТЦК та СП. У центрі комплектування також зазначили, що Тарана спробували мобілізувати військовослужбовці, які мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Всі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров’я.

«Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання. За цим фактом проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи. Також за результатом буде проінформована громадськість», – повідомили у Львівському ТЦК та СП.

Ось така багатовимірна історія. Не дивно, що цей випадок викликав бурхливе обговорення у соцмережах. В коментарі одного львівського телеграм-каналу прийшов і начальник Львівського ТЦК та СП Артур Ніязов. Він доволі відверто пояснив, що працівники «військкоматів» без нового закону працюють у складних умовах, а охочих йти захищати країну вже немає: «Дякую, що хоч ви розумієте, що без закону працівники ТЦК загнані в рамки… Добровільно йти захищати країну вже немає кому (ніхто не має бажання)».

Доволі чесна позиція начальника Львівського обласного ТЦК та СП. Зрештою Кирило Таран таки пройде повторну комісію і там багато чого стане зрозуміло. Паралельно з цим випадком ще один скандал трапився на Закарпатті. 28-річний харківʼянин невдало тікав від мобілізації, а коли його затримали при спробі перетнути кордон і доставили до «військомату», то він спробував накласти на себе руки через нібито знущання і побої.

Натомість військові кажуть, що не застосовували фізичної сили, а самогубство він міг вчинити під впливом наркотичних препаратів. А ще сьогодні у річці Тиса прикордонники виявили тіло 33-річного мешканця Харкова. Ухилянти-потопельники стають уже звичним явищем нашого часу. Парадоксально, але страх перед участю в бойових діях у таких людей переважує боязнь втопитися у гірській річці.

Отож труднощі мобілізації в нашій країні досі не подолані. Залишається чекати на рішення парламенту, яке навряд чи буде чудодійним, але у нас хоча б зʼявиться буква закону.