Верховна Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та військового обліку. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Профільний комітет з питань нацбезпеки підтримав рішення про підтримку урядового законопроекту за 10 хвилин до його розгляду в залі. Законопроект у залі парламенту представляв міністр оборони Рустем Умеров.

Депутати від «Європейської Солідарності» та «Голосу» заявили, що не голосуватимуть за законопроект. У підсумку, за відповідний законопроект проголосували 243 депутати. 12 проголосували проти, 25 утримались, не голосували – 29.

Підсумки голосування за законопроект про мобілізацію (фото Ярослава Железняка)

Тепер на закнопроект чекає голосування у другому читанні. за словами Железняка, внесення правок перед другим читанням триватиме до 21 лютого. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і набере чинності у квітні.

Нагадаємо, Кабмін вніс законопроект №10449 до Верховної Ради 30 січня. Цей законопроект має визначити прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Серед основних пунктів законопроекту станом на 30 січня були:

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

оновлення даних в ТЦК можна буде онлайн;

можливість звільнення після 36 місяців служби;

скасування строкової служби і впровадження замість неї базового військового вишколу;

щорічні відпустки для військовослужбовців – мінімум 15 днів та додаткові 90 днів для звільнених із полону;

додаткова винагорода для військовослужбовців до 100 тис. грн;

введення нових економічних та соціальних обмежень для ухилянтів;

скасування відстрочки від призову для державних службовців (окрім народних депутатів);

запровадження обов’язкового медичного огляду для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

Щодо ухилянтів у законопроекті пропонують ввести нові обмеження. Зокрема, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення не виконав обов'язку, або не з'явився до ТЦК (в тому числі закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то будуть запроваджувати обмеження:

у праві на виїзд за межі України;

у праві керування авто та іншими технічними системами;

накладення арешту на банківські рахунки та інші цінності у банках або інших депозитарних установах.

Водночас ті, хто постійно проживає за кордоном, не мають ставати на військовий облік – така опція виключена.

30 січня законопроект направили на розгляд Комітету Верховної Ради, 7 лютого комітет затвердив законопроект.

До слова, 6 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що представлений Кабінетом міністрів України новий законопроект про мобілізацію має низку суперечливих положень, які не відповідають нормам Конституції. Але згодом, після наради та Рустемом Умєровим, Лубінець все ж закликав ухвалити цей законопроект.