Законопроект передали до Верховної Ради на розгляд

Кабінет міністрів України схвалив та передав до Верховної Ради України оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Основні тези законопроекту про мобілізацію оприлюднили у вівторок, 31 січня, у прес-службі Міністерства оборони України.

Законопроект №10449 зареєстрував Кабмін із урахуванням коментарів та зауважень військовослужбовців та чиновників. Порівняльна таблиця містить 167 сторінок змін.

«Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Серед основних змін до законопроекту про мобілізацію:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

запровадження обов'язкового електронного реєстру призовника-військовозобов’язаного, куди будуть приходити повістки;

запровадження обов’язкової військової підготовки, яка триватиме 2-3 місяці;

скасування строкової служби для військовозобов’язаних 18-24 років – запровадження базового військового вишколу, який складатиме до п’яти місяців, а за службовцем зберігається його робоче місце;

щорічні відпустки для військовослужбовців – мінімум 15 днів та додаткові 90 днів для звільнених із полону;

додаткова винагорода для військовослужбовців до 100 тис. грн;

введення нових економічних та соціальних обмежень для ухилянтів;

скасування відстрочки від призову для державних службовців (окрім народних депутатів);

запровадження обов’язкового медичного огляду для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

У законопроекті уряд виключив норму про відстрочку від призову для тих, хто має дружину (чоловіка, чи батьків) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб. Водночас бакалаври, аспіранти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою навчання, не підлягають призову.

Також не підлягають призову на військову службу:

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений прав, або визнаний зниклим безвісти.

Окрім того, у період мобілізації, усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього), мають мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність також підлягатимуть взяттю на військовий облік. Ті, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, зможуть мобілізуватися за бажанням.

Жінки на військовому обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.

Щодо ухилянтів у законопроекті пропонують ввести нові обмеження. Зокрема, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення не виконав обов'язку, або не з'явився до ТЦК (в тому числі закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то будуть запроваджувати обмеження:

у праві на виїзд за межі України;

у праві керування авто та іншими технічними системами;

накладення арешту на банківські рахунки та інші цінності у банках або інших депозитарних установах.

Водночас ті, хто постійно проживає за кордоном, не мають ставати на військовий облік – така опція виключена.

У законопроекті також зазначається, що громадяни, засуджені на умовний термін, можуть мобілізуватися за власним бажанням.

30 січня законопроект направили на розгляд Комітету Верховної Ради, після чого відбудеться голосування народних депутатів. Коли саме відбудеться голосування, наразі невідомо.