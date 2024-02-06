Представлений Кабінетом міністрів України новий законопроект про мобілізацію має низку суперечливих положень, які не відповідають нормам Конституції. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, зауваження до документа озвучила його представниця з соціальних та економічних прав Олена Колобродова на засіданні парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Зауваження, які зайняли дев’ять сторінок, уже відправили до відповідних парламентських комітетів.

Омбудсмен звернув увагу на «нормативний казус» у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку.

«Тут питання у відмітках: формулювання «зняти» та «виключити» з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання», – написав він у Telegram.

Лубінець звернув увагу на те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак згідно з вимогами Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.

«Окрім цього, у законопроекті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть визначену законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції, закону України «Про захист персональних даних», правовим позиціям Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя», – написав Лубінець.

Омбудсмен виступив проти призову аспірантів, оскільки законопроект пропонує мобілізувати лише контрактників.

«При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам ст. 24 Конституції України щодо рівності прав громадян, та недопущення їх дискримінації за певними ознаками», – зазначив він.

Суперечить нормам чинного законодавства і пропозиції надання права представникам ТЦК та СП перевіряти військово-облікові документи.

«Таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники Національної поліції, а також персоналу Державної прикордонної служби України. Відповідно до ст. 17 Конституції України Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян», – наголосив він.

Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів України схвалив та передав до Верховної Ради України оновлену версію законопроекту про мобілізацію.