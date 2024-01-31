Анатолій Стуженко запропонував стріляти у коліна ухилянтам

Командир 118-ї бригади Територіальної оборони Анатолій Стуженко переконаний, що у питанні мобілізації потрібно бути жорсткішими, а працівникам ТЦК потрібно надати більше повноважень щодо військовозобов'язаних. Таку думку він висловив в інтерв'ю сайту «18000» розповідаючи про стан справ у Черкаській ТрО.

За його словами, країна, яка хоче перемогти у війні, повинна мобілізувати всі ресурси, щоб здобути перемогу.

«Ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхати. Повинно так: не вийшов із машини – прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть: Тільки так! Інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація», – заявив він.

Також військовослужбовець доволі стереотипно висловився щодо чоловіків, які не можуть чи не хочуть служити в армії, порівнявши їх із жінками.

«Якщо ти не можеш – приходиш і відверто кажеш: «Я краще одягну спідницю. Я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці», – заявив він.

На думку Стуженка, українці повинні зрозуміти, що «завтра може настати таке, як в Маріуполі».

Слова командира бригади ТрО щодо насильства над ухилянтами викликали шквал критики у соціальних мережах. Більшість з користувачів розцінили слова військового як заклик до насилля. Крім того, слова Стуженка трактують як дискредитацію рекрутингових кампаній із вступу до лав ЗСУ, оскільки подібні заяви демотивують потенційних рекрутів. До слова, син командира бригади 36-річний Микола Стуженко є депутатом Смілянської міської ради від партії «Наш край», сформованої переважно вихідцями з Партії регіонів.

118-та окрема бригада територіальної оборони (118 ОБрТрО) базується у Черкаській області України. Була заснована 7 листопада 2018 року за наказом президента України як складова частина реформування Збройних сил України.