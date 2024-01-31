Працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери

На Львівщині працівники територіальних центрів комплектування під час заходів з мобілізації на вулицях використовуватимуть бодікамери. Відео з бодікамер потраплятиме до обласного ТЦК для аналізу конфліктних ситуацій.

«Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області, під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян будуть використовувати бодікамери», – йдеться в повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП 31 січня.

В обласному ТЦК звернулися до ухилянтів, які за два роки повномасштабної війни не стали на військовий облік, зазначивши, що відео з бодікамер буде використовуватися для аналізу конфліктних ситуацій.

«Майте на увазі, що під час патрулювань відео, що записані бодікамерами, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась, і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях», – зазначили в обласному ТЦК.

Варто зауважити, що запровадженню бодікамер передувала низка конфліктних ситуацій між працівниками ТЦК та ухилянтами на вулицях Львова та області. Після розголосу обласний ТЦК призначав службові перевірки за такими фактами.