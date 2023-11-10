Нічний конфлікт між працівниками ТЦК та перехожими

Уночі на п’ятницю, 10 листопада, у Львові стався черговий конфлікт між працівниками ТЦК та перехожими. Військові силоміць заштовхали в бус 35-річного львів’янина, інші перехожі намагалися його захистити. Очевидці зняли все на відео та поширили в Telegram-каналах. За цим фактом Львівський обласний ТЦК та СП вже розпочав службову перевірку.

Як видно з оприлюдненого відео, чоловіки у військовій формі силою заштовхали перехожого в жовтий мікроавтобус. Чоловік у цивільному опирався, його намагалися захистити кілька жінок, які заявляли про викрадення людини. За даними ZAXID.NET, згаданий інцидент трапився близько опівночі на вул. Богдана Хмельницького.

Між цивільними та працівниками ТЦК виникла штовханина, яка супроводжувалася криками. Інші очевидці навіть спробували заблокувати мікроавтобус своїм авто, однак згодом від’їхали. Усе завершилося тим, що працівники ТЦК повезли чоловіка в невідомому напрямку.

На інцидент оперативно зреагували в Львівському обласному ТЦК та СП, де за цим фактом призначили службову перевірку.

«Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення», – сказано у повідомленні обласного ТЦК вранці 10 листопада.

За попередніми даними ZAXID.NET, чоловік, якого затримали на вулиці – 35-річний львів’янин, який вже має бойовий досвід, однак ухилявся від мобілізації.