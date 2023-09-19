Працівник ТЦК побив чоловіка та погрожував йому пістолетом

Військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через побиття чоловіка в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Львівщині. Відповідне відео з’явилося 19 вересня у львівських Telegram-каналах.

На оприлюдненому відео видно, як чоловік у формі завдає удари руками і ногами цивільному, вживає нецензурну лайку та погрожує йому пістолетом. Інший військовий спершу спостерігає за діями колеги, а згодом намагається його заспокоїти.

На іншому відео постраждалий, який назвав себе харків’янином Вадимом Спокойним, просить про допомогу. За даними видання Lviv.Media, чоловік є одним з ухилянтів, яких затримали на кордоні і тимчасово поселили в Самборі.

На інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП, де за цим фактом призначили службову перевірку.

«На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин», – йдеться в повідомленні обласного ТЦК.

За цим фактом Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону відкрила кримінальне провадження за порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 ККУ). Обставини інциденту розслідує ДБР.