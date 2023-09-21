У приміщенні Самбірського ТЦК офіцер та солдат побили ухилянта

У четвер, 21 вересня, Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід заступнику начальника відділу та старшому солдату-водію Самбірського ТЦК у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обох співробітників ТЦК підозрюють в побитті та незаконному утриманні чоловіків у приміщенні військкомату.

«Личаківський районний суд Львова обрав для підозрюваного у катуванні та незаконному позбавлення волі людини офіцера першого відділу Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

У теруправлінні ДБР у Львові уточнили ZAXID.NET, що аналогічний запобіжний захід суд обрав старшому солдату-водію ТЦК.

За даними слідства, заступник начальника відділу ТЦК та старший солдат завдали постраждалому харків’янину низку тілесних ушкоджень, погрожували зброєю та вчиняли інші протиправні дії, аби змусити його пройти військово-лікарську комісію з подальшим призовом на військову службу під час мобілізації.

Посадовців ТЦК підозрюють в незаконному позбавленні волі людини та катуванні (ч. 2 ст. 146 і ч. 2 ст. 127 ККУ). У разі доведення вини, їм може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Інцидент у самбірському ТЦК набув розголосу після появи відео в львівських Telegram-каналах. На відео постраждалий, який назвав себе харків’янином Вадимом Спокойним, розповідає про побиття і просить про допомогу. У приміщенні військкомату незаконно утримували двох чоловіків з Харкова та Кривого Рогу, яких спіймали прикордонники під час спроби незаконно перетнути кордон з Польщею.