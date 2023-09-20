Працівник ТЦК побив ухилянта та погрожував йому пістолетом

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

«Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю», – йдеться в повідомленні ДБР.

За даними правоохоронців, військові утримували потерпілого у приміщенні військкомату тиждень – з 12 вересня. «Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію», – зазначили в ДБР.

Інцидент з побиттям чоловіка у самбірському ТЦК набув розголосу після появи відео в львівських Telegram-каналах. На відео постраждалий, який назвав себе харків’янином Вадимом Спокойним, розповідає про побиття і просить про допомогу. Попередньо відомо, що постраждалий виявився ухилянтом, якого затримали на кордоні і тимчасово поселили в Самборі.

У Львівському обласному ТЦК та СП за цим фактом призначили службову перевірку, а військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.