Відео інциденту в Розвадові виклали в YouTube

У четвер, 19 жовтня, під час засідання сесії Розвадівської сільської ради на Стрийщині військові другого відділу Стрийського районного територіального центру комплектування Миколаєва вручили повістки депутатам. Після вручення повісток стався конфлікт між представниками ТЦК і керівником сектору землеустрою Розвадівської сільради Романом Яцишином. Відео вручення повісток та інциденту опублікував в YouTube користувач Роман Федькович.

Представники ТЦК прийшли на сесію і повідомили, що низка депутатів Розвадівської сільради викликаються у військкомат для проходження медичної комісії. Відповідні повістки вручили депутатам Романові Гриці, Богдану Страхальському, Ігорю Процишину, Андрію Оленичу. Повістки для депутатів, яких не було на засіданні сесії – Роману Бурмасу, Андрію Антоніву, Богдану Огоновському, Андрію Зобніву – передали через старост сіл, мешканцями яких вони є.

Після вручення повісток військові звернулися до присутніх із запитанням про те, чи мають право представники ради ображати ветеранів. За їхніми словами, днями в Розвадові стався конфлікт, коли військовий вигулював собаку, а на нього з палицею накинувся і відібрав телефон брат керівника сектора землеустрою сільради Романа Яцишина. Військові стверджують, що він також обізвав ветерана нецензурним словом. Сам Роман Яцишин також брав участь у конфлікті.

Роман Яцишин, який був на засіданні сесії, заперечив, що все відбувалося саме так, як розповіли військові. За його словами, ветеран був у цивільному одязі, а його вівчарка була без повідця і кидалась на курей та індиків його брата, через що виникла сварка. Він додав, що телефон у чоловіка ніхто не забирав, він сам викликав поліцію і передав слухавку Романові Яцишину. Також він додав, що чоловік, який вигулював собаку, був напідпитку.

«Ви не маєте права ображати військового», – відповіли на розповідь чиновника представники ТЦК і запропонували йому зателефонувати братові, щоб він прийшов і відповів на питання. Той відмовився – мовляв, військові не мають таких повноважень.

Голова Розвадівської сільської ради Роман Сидор запропонував військовим викликати поліцію і вирішувати конфлікт поза межами ради.

«У мене зараз сесія. Я з ним зі свого боку переговорю (з Романом Яцишиним – ред.), але якщо ви маєте претензії до його родини, не переносьте це мені на сесію», – сказав він.

«Ми вернемось і зовсім інакше будемо говорити», – сказав один з представників ТЦК перед виходом із сесійної зали Розвадівської сільради.