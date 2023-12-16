Працівники ТЦК на вулицях Львова спілкуються з чоловіками призовного віку

Працівники ТЦК проводять агітаційні заходи на вулицях Львова, розповідаючи перехожим призовного віку про переваги військової служби за контрактом. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

«За участі військовослужбовців відділення рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ОРТЦК та СП проводиться ряд агітаційних заходів інформування громадян про можливість та переваги проходження військової служби за контрактом, спільно з представниками ДШВ», – йдеться в повідомленні, поширеному у суботу, 16 грудня.

У Львівському обласному ТЦК розповіли ZAXID.NET, що такі заходи проводяться регулярно.

Працівники військкоматів вийшли на вулиці з просвітницькою метою (фото обласного ТЦК)

В ТЦК нагадують, що на військову службу за контрактом приймають громадян віком 18-60 років. Основними вимогами під час відбору є:

стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

загальноосвітній рівень;

мотивація до військової служби;

відсутність судимостей;

рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Більш детальну інформацію можна отримати у вашому РТЦК та СП за місцем реєстрації.