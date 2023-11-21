Усіх військовозобов’язаних на Львівщині зобов’язали мати при собі документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Водночас, працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважили перевіряти наявність цих документів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівської області ще 17 листопада, а 20 листопада керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень видав відповідний наказ.

Як вказано в наказі, всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років на час дії воєнного повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, документи про прописку, а також військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Наказ коменданта Львівської ОВА від 17 листопада

Крім цього, співробітників ТЦК уповноважили перевіряти наявність цих документів. За словами Тараса Греня, за дотриманням цієї вимоги мають стежити правоохоронні органи.

Тарас Грень також додав, що інших змін на Львівщині наразі не запроваджують, хоча раніше анонсувалося, що в області зменшать тривалість комендантської години, втім вона й надалі триватиме з півночі до 5:00 ранку.