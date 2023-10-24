Термін дії старих перепусток не продовжуватимуть

У Львівській області почали діяти перепустки нового зразка на час комендантської години. Нові бланки перепусток мають кілька рівнів захисту. Також відповідно до наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького змінено склад комендатури Львівської області. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА з посиланням на коменданта області Тараса Греня.

«Метою запровадження нової форми перепустки є, першочергово, покращення заходів безпеки області. Це допоможе забезпечити належний контрольний режим. Новий вид перепусток має чотири окремі ступені захисту – візуальні і тактильні», – сказав Тарас Грень.

Правоохоронці можуть перевірити, чи справді на чиєсь ім’я видавалась перепустка, за допомогою спеціального чат-бота. У ЛОВА кажуть, що перепустки старого зразка часто підробляли.

Нові перепустки вже видають, водночас перепустки старого зразка продовжують діяти упродовж зазначеного на них терміну. Перехідний період триватиме до 1 січня 2024 року.

«Є певні критерії, за якими видаються перепустки, а саме – необхідність забезпечення діяльності критичної інфраструктури області (це працівники органів державної влади, підприємства критичної інфраструктури тощо). Перепустка дає право на перебування чи вільне пересування областю під час комендантської години – з 00:00 до 5:00», – сказав Тарас Грень.

Алгоритм отримання перепусток залишається без змін. Більше інформації – на сайті Львівської ОВА.