На відео з камери спостереження видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка у авто

Ввечері у п’ятницю, 15 березня, працівники ТЦК та СП силою затримали чоловіка призовного віку у Львові. Про цей випадок повідомила дружина затриманого у соцмережах. Начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов повідомив ZAXID.NET, що за цим фактом проведуть розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.

У соцмережі Instagram львів’янка Віолетта Таран повідомила про затримання її чоловіка Кирила Тарана працівниками ТЦК та СП. Жінка розповіла, що ввечері 15 березня її чоловіка затримали серед вулиці та із застосування фізичної сили запхали у бус, працівники ТЦК начебто порвали йому куртку, розбили окуляри та телефон. Віолетта Таран опублікувала відео з камер спостереження, на якому видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка у авто.

За словами жінки, Кирилу Тарану не вручали повістки на місці затримання. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії.

«Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП – Романа Немишкала, якого у приміщенні не було, але наказ був ним підписаний та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали на нього зробили наказ про мобілізацію, хоч він не пройшов ВЛК (не був в жодному кабінеті)», – написала Віолетта Таран, додавши, що її чоловік перебуває в дорозі до військової частини у Рівному.

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов відреагував на цей випадок, він повідомив ZAXID.NET, що за цим фактом завтра проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.