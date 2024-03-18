На відео з камери спостереження видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка у авто

У львівському обласному ТЦК та СП прокоментували жорстоке затримання Кирила Тарана на вулиці у Львові, заявивши, що чоловік сам провокував військових на конфлікт.

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 15 березня у Львові представники ТЦК жорстоко затримали Кирила Тарана серед вулиці. На відео з камер спостереження, яке оприлюднила дружина затриманого, видно, що чоловіка силою заштовхують у бус. Дружина Кирила Тарана розповіла, що представники ТЦК розбили йому окуляри та телефон, завдали тілесні ушкодження і потім без проходження ВЛК відправили у військову частину в Рівному. Таран скаржився на стан здоров’я та хотів надати документи, які б це підтвердили, але йому не дали такої можливості.

Очільник обласного ТЦК Артур Ніязов пообіцяв ZAXID.NET провести розслідування цього випадку, а омбудсмен Дмиро Лубінець засудив поведінку представників ТЦК та повідомив, що Кирилу Тарану дозволять пройти нову ВЛК.

У понеділок, 18 березня, прес-служба обласного ТЦК та СП повідомила ZAXID.NET, що Кирило Таран начебто сам спровокував конфлікт та не пред’явив їм документів. Також Кирило Таран не уточнював свої військово-облікові дані та після зміни місця проживання не став на облік у ТЦК та СП.

«Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання. За цим фактом проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи. Також за результатом буде проінформована громадськість», – повідомили у обласному ТЦК.

У ТЦК також зазначили, що зображені на відео військовослужбовці мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я.