На відео з камери спостереження видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка у авто

Скандально затриманому працівниками львівського ТЦК Кирилу Тарану, який стверджував, що його відправили у військову частину без проведення медичного огляду, призначили повторну ВЛК. Повістку йому вручили у присутності адвокатів, але чоловік її проігнорував. Щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації.

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 15 березня у Львові представники ТЦК жорстоко затримали Кирила Тарана серед вулиці. На відео з камер спостереження, яке оприлюднила дружина затриманого, видно, що чоловіка силою заштовхують у бус. Дружина Кирила Тарана розповіла, що представники ТЦК розбили йому окуляри та телефон, завдали тілесні ушкодження і потім без проходження ВЛК відправили у військову частину в Рівному. Таран начебто скаржився на стан здоров’я та хотів надати документи, які б це підтвердили, але йому не дали такої можливості.

На цю ситуацію відреагував омбудсмен та зазначив, що чоловіку дозволять пройти нову ВЛК. У Львівському обласному ТЦК та СП згодом заявили, що чоловік сам провокував конфлікт із військовими, але за цим фактом триває розслідування.

21 березня у обласному ТЦК повідомили, що у присутності адвокатів Кирилу Тарану вручили повістку на проходження ВЛК, він мав з’явитись 20 березня, але не зробив цього та не повідомив поважних причин неявки.

Щодо військовозобов’язаного Кирила Тарана відкрито справу за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період). Карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.