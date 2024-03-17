На відео з камери спостереження видно, що працівники ТЦК силою запихають чоловіка у авто

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на жорстоке затримання чоловіка працівниками львівського ТЦК. Він повідомив, що його представник провів нараду з керівництвом ТЦК, за підсумками якої затриманий серед вулиці Кирило Таран пройде повторну ВЛК. Щодо дій працівників ТЦК, то військком Артур Ніязов пообіцяв притягнути їх до відповідальності.

Як писав ZAXID.NET, ввечері 15 березня представники ТЦК жорстоко затримали Кирила Тарана серед вулиці у Львові. Його силою заштовхали в бус та відправили у військову частину без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії. Чоловік скаржився на стан здоров’я та хотів надати документи, які б це підтвердили, але йому не дали такої можливості.

«На ситуацію миттєво відреагував мій представник у Львівській області Тарас Подвірний. Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану. Також по цій справа відбулась нарада з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану», – написав Дмитро Лубінець.



Начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності.