Коли саме відбудеться розгляд законопроекту у другому читанні, наразі невідомо

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки виключив із законопроекту про мобілізацію розділ про фінансові обмеження та блокування рахунків для ухилянтів. Про це у вівторок, 12 березня, повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За словами депутата, члени комітету з перевагою в один голос проголосували за виключення з тексту урядового законопроекту №10449 частини про обмеження для тих, хто намагається ухилитися від мобілізації. Відповідно до тексту проекту, розглянутого у першому читанні, урядовці пропонували заморозити рахунки та банківські картки ухилянтів, а також обмежити їм керування транспортними засобами та можливість виїзду за кордон.

«Тільки що на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції з замороження рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою», – повідомив Олексій Гончаренко.

Нардеп уточнив, що за виключення норм про блокування рахунків ухилянтів проголосували семеро депутатів. Шестеро членів комітету виступили проти виключення цього розділу.

Олексій Гончаренко уточнив, що після цього розгляду засідання комітету перервалося, а згодом його завершив голова комітету Олександр Завітневич.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. Прийняти законопроект у другому читанні планували наприкінці лютого, проте розгляд та внесення правок до проекту закону затягнулися до середини березня. Коли саме відбудеться розгляд законопроекту у другому читанні, наразі невідомо.

Законопроект вніс Кабінет міністрів 30 січня 2024 року. Цей законопроект має визначити прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних. Із переліком запропонованих змін до закону про мобілізацію можна ознайомитися тут.