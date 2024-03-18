Відео з хлопцем у лікарні опублікувала його дівчина, стверджуючи що його побили працівники ТЦК

У понеділок, 18 березня, у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли про спробу суїциду 28-річного харків’янина у вбиральні Хустського ТЦК. У центрі комплектування зазначили, що до хлопця не застосовували фізичної сили, а самогубство він міг вчинити під впливом наркотичних препаратів.

Як повідомили у Закарпатському ОТЦК, харків’янина Євгена Хабарова затримали 13 березня при спробі незаконного перетину кордону і направили в Іршаву – для уточнення військово-облікових даних у районному центрі комплектування. Після того, як хлопець відмовився проходити місцеву військово-лікарську комісію, його відправили на ВЛК у Хуст.

«У Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно. Між 3:10 та 3:30 14 березня громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові. Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду», – сказали у центрі комплектування.

У Закарпатському ОТЦК стверджують, що не застосовували до хлопця фізичної сили, а самогубство він міг вчинити під впливом наркотичних препаратів.

«Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату «Гідазепам», який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції», – йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, 16 березня відео з хлопцем у лікарні опублікувала його дівчина, стверджуючи що він перебуває у реанімації через побої працівниками ТЦК. У Хустському центрі комплектування заявили, що проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу суїциду. У поліції Закарпатської області відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства».