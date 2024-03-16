Хлопець перебуває у реанімації

У Хустському РТЦК та СП на Закарпатті хлопець намагався накласти на себе руки через нібито знущання та побої з боку працівників територіального центру комплектування. Своєю чергою у відомстві заявили, що проводять службову перевірку.

Відео із хлопцем у лікарні опублікувала в Instagram користувачка із ніком _su_hanna. За словами авторки допису, на кадрах – її хлопець Женя, який перебуває у реанімації через побої працівниками ТЦК. Дівчина стверджує, що хлопця затримали прикордонники у готелі міста Виноградів.

«Потім дізналася, що його відвезли до прикордонного пункту пропуску “Вилок”. Там почались звинувачення у намаганні перетину кордону (це було не так). У нього забрали телефон, документи, гроші. При проханні зателефонувати та надати адвоката був повний ігнор. І, звичайно, що лише коли він підпише документ, що він дійсно намагався це зробити, то йому дадуть зателефонувати», – розповіла дівчина.

Вона також опублікувала фото, де видно обличчя хлопця зі слідами побоїв.

За словами дівчини, вона звернулася до поліції та «намагалася написати заяву про викрадення людини». Згодом її хлопця нібито забрали в ТЦК в Іршаву, а звідти перевезли в ТЦК міста Хуст. Після чого вона дізналась, що хлопець потрапив у реанімацію міської лікарні.

«Людина була з документами після операції, у нього забрали його ліки… Людину довели до спроби самогубства, лише після цього його відвезли до лікарні», – написала дівчина.

За інформацією «Суспільного», у Хустському РТЦК та СП заявили, що проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства. У відомстві стверджують, що 13 березня чоловіка затримали прикордонники, коли той нібито намагався незаконно перетнути кордон. Надалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

«Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та швидку допомогу, яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні», — розповіли «Суспільному» у прес-службі Закарпатського територіального центру комплектування.

Зазначимо, що на момент публікації на офіційній сторінці поліції Закарпатської області поки що ніяк не прокоментували інцидент.

Доповнено. У прес-службі поліції Закарпатської області повідомили hromadske, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства».