Працівники ТЦК силоміць заштовхали перехожого у мікроавтобус у Львові

У четвер, 7 березня, у львівських Telegram-каналах поширилося чергове відео, як чоловіки у військовій формі силоміць заштовхують перехожого в мікроавтобус на вулиці у Львові. Перехожий кричить про допомогу. На інцидент вже зреагували у Львівському обласному ТЦК та СП, підтвердивши, що учасниками події були їхні працівники, які здійснюють оповіщення. За цим фактом призначили службову перевірку.

Як видно з оприлюдненого відео, на одній з вулиць у Львові чоловіки у військовій формі заштовхують у мікроавтобус перехожого. Той опирається і кричить про допомогу, вигукуючи «Люди! Люди!». На крик збігаються літні жінки, вони намагаються втрутитися у конфлікт та відтягнути військового.

ZAXID.NET звернувся до Львівського обласного ТЦК та СП з проханням прокоментувати згаданий інцидент. Там пояснили, що конфлікт спровокував перехожий.

«Відео демонструє лише частину події, тож, що саме відбулося і що передувало діям військовослужбовців, з’ясовується. Однак, попередньо встановлено, що особа, яка підлягала оповіщенню, провокувала своїми діями і нецензурно висловлювалася про військовослужбовців, які були задіяні в оповіщенні», – розповіли у Львівському обласному ТЦК.

Керівництво обласного військкомату призначило за цим фактом службову перевірку.