Підрозділи Національної поліції отримують звернення від центрів комплектування щодо людей, які ухиляються від призову, і доставляють їх до ТЦК та СП. Вже після цього на цих громадян складаються адміністративні протоколи. Про це 2 квітня заявив начальник Департаменту превентивної діяльності НПУ підполковник Максим Ахрамєєв в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення, яке надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку.

«Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП. Ахрамєєв наголосив, що підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи», – зазначив Ахрамєєв.

За словами офіцера, вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою. Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.

«Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу», – пояснив правоохоронець.

Раніше повідомлялось, що у Полтавській області представники ТЦК звернулися у поліцію із закликом допомогти доставити до військкоматів людей, які порушили мобілізаційне законодавство і військовий облік. Відомо, що у Полтавській області подавали звернення щодо доставлення до ТЦК близько 30 тис. людей станом на 28 березня.