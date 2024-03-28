У Полтавській області представники ТЦК звернулися у поліцію із закликом допомогти доставити до військкоматів людей, які порушили мобілізаційне законодавство і військовий облік. Про це речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив у коментарі Суспільному.

За його словами, у Полтавській області подавали звернення щодо доставлення до ТЦК близько 30 тис. людей станом на 28 березня.

«Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК», – розповів Істомін.

Він уточнив, що до поліції подали звернення про вчинення цими громадянами адміністративного правопорушення за двома статтями: про порушення правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Нагадаємо, в грудні військові на одній зі ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей. Президент Володимир Зеленський після цього відповів, що не бачить потреби мобілізувати 500 тис. українців, бо немає конкретних деталей і планів від Генштабу, щоб була потреба у такій мобілізації.

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україні потрібно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 млн людей, однак система рекрутингу добровольців такий масштаб не подужає.

Буданов пояснив, що всіх, хто хотів чи був готовий воювати, повномасштабне вторгнення Російської Федерації або вже застало в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли до ЗСУ у перші пів року. З об'єктивних причин, за словами глави розвідки, з тих людей у лавах Сил оборони наразі залишилося небагато.