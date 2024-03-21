Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 тис. людей до лав Збройних сил України. Про це Шмигаль заявив 20 березня в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння.

Прем'єр подякував ЄС, МВФ та союзникам з G7 за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дозволило бюджету «вижити» в першому півріччі. За його словами, тепер Україна розраховує на пакет допомоги США у другій половині року.

Нагадаємо, в грудні військові на одній зі ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей.

Президент Володимир Зеленський після цього відповів, що не бачить потреби мобілізувати 500 тис. українців, бо немає конкретних деталей і планів від Генштабу, щоб була потреба у такій мобілізації.

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україні потрібно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 млн людей, однак система рекрутингу добровольців такий масштаб не подужає.

Буданов пояснив, що всіх, хто хотів чи був готовий воювати, повномасштабне вторгнення Російської Федерації або вже застало в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли до ЗСУ у перші пів року. З об'єктивних причин, за словами глави розвідки, з тих людей у лавах Сил оборони наразі залишилося небагато.