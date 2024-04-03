Росія додатково мобілізує 300 тис. військових

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тис. військовослужбовців. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час прес-конференції з президентом Фінляндії в Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

«Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», – цитує «Інтерфакс-Україна» Володимира Зеленського.

Також журналісти запитали Володимира Зеленського про мобілізацію в Україні. ЗМІ поцікавились, скільки новобранців мобілізують до Збройних сил України у 2024 році. Глава держави відповів, що «пів мільйона нам не потрібно».

Володимир Зеленський подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за проведений аудит в армії.

«Це важливо, що він (Олександр Сирський, – ред.) знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті», — сказав Володимир Зеленський.

Як інформував ZAXID.NET раніше, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що внаслідок аудиту військових частин Генштаб переглянув питання мобілізації 500 тис. українців, як пропонувалось попереднім керівництвом ЗСУ, в бік суттєвого зменшення.

За словами Сирського, Генштаб переглянув чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

Нагадаємо, у грудні 2023 року військові на одній зі ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей. Президент Володимир Зеленський після цього відповів, що не бачить потреби мобілізувати 500 тис. українців, бо немає конкретних деталей і планів від Генштабу, щоб була потреба у такій мобілізації.

Зазначимо, що станом на ранок 3 квітня Росія втратила у війні проти України 444 370 військових.