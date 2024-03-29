За словами Сирського, наразі Генштаб переглядає чисельність частин, які не беруть участі у бойових діях

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що внаслідок аудиту військових частин Генштаб переглянув питання мобілізації 500 тис. українців, як пропонувалось попереднім керівництвом ЗСУ, в бік суттєвого зменшення. Про це Сирський заявив 29 березня в інтерв’ю «Укрінформу».

Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена.

«Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало», – зазначив головком ЗСУ.

За словами Сирського, наразі Генштаб переглядає чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

«Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи», – зазначив Сирський.

Він наголосив, що війна, яку Україна вимушена вести проти російських загарбників – це війна на виснаження, війна логістики, тож, за словами Сирського, значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого.

Окремо генерал наголосив, що громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід. Переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий 2024 року, за словами Сирського, становила 84% від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності.

Нагадаємо, в грудні військові на одній зі ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей. Президент Володимир Зеленський після цього відповів, що не бачить потреби мобілізувати 500 тис. українців, бо немає конкретних деталей і планів від Генштабу, щоб була потреба у такій мобілізації. Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україні потрібно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 млн людей, однак система рекрутингу добровольців такий масштаб не подужає.

Буданов пояснив, що всіх, хто хотів чи був готовий воювати, повномасштабне вторгнення Російської Федерації або вже застало в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли до ЗСУ у перші пів року. З об'єктивних причин, за словами глави розвідки, з тих людей у лавах Сил оборони наразі залишилося небагато.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 березня заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 тис. людей до лав Збройних сил України.