У Росії триває мобілізація на український фронт

Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія щомісяця набирає приблизно 30 тисяч нових військовослужбовців. Набір бійців допомагає росіянам покрити втрати на фронті та продовжувати війну проти України, повідомили у прес-службі британської розвідки у суботу, 30 березня.

За даними розвідки, Росія має значну кількісну перевагу на фронті. Зокрема, це стосується техніки та боєприпасів.

«Ймовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил», – повідомили у прес-службі британської розвідки.

Крім того, розвідка Великої Британії заявила, що росіяни продовжують поступове просування на захід від Авдіївки. Також розвідники припустили, що нібито наприкінці березні 2024 року армія Росії могла взяти під контроль села Тоненьке та Орлівка. Зазначимо, жодних офіційних коментарів щодо ситуації на цьому напрямку не було.

Нагадаємо, 24 лютого британська розвідка повідомила, що попри втрати росіянам вдалося відновити й навіть наростити чисельність військ в Україні. За даними розвідників, за два роки війни втрати окупантів відповідають чисельності, яка була 24 лютого 2020 року. Розвідка вважає, що мобілізація та рекрутинг, а також виробництво та ремонт техніки дозволили росіянам поповнити втрати.