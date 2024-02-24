За даними Великої Британії, підтверджені втрати Росії включають понад 2,7 тис. танків, 5 тис. БМП та БТР, а також 350 тис. військових

На початку повномасштабного вторгнення Росія розгорнула проти України близько 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких входили 1,3 тис. танків, понад 5 тис. БМП і БТР, а також щонайменше 100 тис. військовослужбовців. Про це йдеться у зведенні розвідки, опублікованому 24 лютого Міністерством оборони Великої Британії.

За даними Великої Британії, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП та БТР.

«За два роки конфлікту втрати Росії відповідають і в багатьох випадках перевищують початковий склад її військ. Підтверджені російські втрати включають понад 2700 танків та 5 тисяч БМП і бронетранспортерів. Вбитими та пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тис. військових», – йдеться в повідомленні.

Проте за два роки війни втрати окупантів відповідають чисельності, яка була на 24 лютого 2022-го року.

Розвідка вважає, що мобілізація та рекрутинг, а також виробництво та ремонт техніки дозволили росіянам поповнити втрати. Наразі чисельність російських військ в Україні більша, ніж була на початку вторгнення, що дозволяє їй «втілювати стратегію виснаження проти української армії».

До слова, загальні втрати Росії за оцінкою Генштабу Збройних сил України станом на 24 лютого становлять 409 тис. військових. У самій Росії число своїх втрат не розголошують.