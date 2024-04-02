Володимир Зеленський підписав законопроект про зниження мобілізаційного віку

У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект№9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, у разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть один-три роки на реалізацію виконання громадянами України військового обов'язку та призову їх на строкову військову службу.

«Переважна кількість громадян отримує відстрочку від призову на строкову військову службу при досягненні ними 18-річного віку. Більшість із них мають відстрочку від призову на строкову військову для здобуття освіти. Їх навчання, як правило, триває протягом 4-6 років залежно від отриманого рівня вищої освіти (бакалавр, магістр), яке закінчується під час досягнення ними 22-24 річного віку», – йдеться у пояснювальній записці.

Зміни у законодавстві означають, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше.

Зазначимо, що законопроект, який розробило Міноборони, Верховна Рада підтримала ще у травні 2023 року.

Нагадаємо, обмежено придатні до військової служби чоловіки мають протягом дев’яти місяців знову пройти військово-лікарську комісію. Відповідні зміни передбачає ухвалений у четвер, 21 березня, в цілому як закон законопроект №10313 «Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».