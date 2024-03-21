Верховна Рада виключила норму стосовно обмежено придатних

Обмежено придатні до військової служби чоловіки мають протягом дев’яти місяців знову пройти військово-лікарську комісію. Відповідні зміни передбачає ухвалений у четвер, 21 березня, в цілому як закон законопроект №10313 «Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

Поправку щодо повторного медичного огляду з метою визначення придатності до військової служби до законопроекту №10313 внесли після першого читання. Оскільки у четвер, 21 березня, народні депутати підтримали цей законопроект, ця поправка має бути врахована у фінальному тексті, який подадуть на підпис до голови Верховної Ради.

«Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби», – йдеться в ухваленому законопроекті.

Як зазначає «Судово-юридична газета», відповідними поправками до другого читання у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» в абзаці 5 ч. 10 ст. 14, який встановлює, що «за результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:… непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних» слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних» виключені.

Отже, комісія з питань приписки може прийняти рішення про непридатність до військової служби (а норму стосовно обмежено придатних виключили).

Відповідно до змін у законодавстві тепер залишиться лише норма про непридатність. Також норма про обмежену придатність більше не є підставою для припинення контракту або звільнення з військової служби.

Нагадаємо, 9 вересня 2023 року уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання «обмежено придатний» з висновків ВЛК. На його думку, громадяни України, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть служити, але не на передовій.

До слова, особи з обмеженою придатністю і раніше підлягали до служби в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що законопроект № №10449 про мобілізацію також передбачає повторний медогляд для обмежено придатних.