Верховна Рада зобов'язала обмежено придатних чоловіків пройти повторний медогляд
Обмежено придатні чоловіки мають пройти повторний медогляд протягом дев'яти місяців
Обмежено придатні до військової служби чоловіки мають протягом дев’яти місяців знову пройти військово-лікарську комісію. Відповідні зміни передбачає ухвалений у четвер, 21 березня, в цілому як закон законопроект №10313 «Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».
Поправку щодо повторного медичного огляду з метою визначення придатності до військової служби до законопроекту №10313 внесли після першого читання. Оскільки у четвер, 21 березня, народні депутати підтримали цей законопроект, ця поправка має бути врахована у фінальному тексті, який подадуть на підпис до голови Верховної Ради.
«Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби», – йдеться в ухваленому законопроекті.
Як зазначає «Судово-юридична газета», відповідними поправками до другого читання у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» в абзаці 5 ч. 10 ст. 14, який встановлює, що «за результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності та спеціальності комісія з питань приписки може прийняти одне з таких рішень:… непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних» слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних» виключені.
Отже, комісія з питань приписки може прийняти рішення про непридатність до військової служби (а норму стосовно обмежено придатних виключили).
Відповідно до змін у законодавстві тепер залишиться лише норма про непридатність. Також норма про обмежену придатність більше не є підставою для припинення контракту або звільнення з військової служби.
Нагадаємо, 9 вересня 2023 року уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання «обмежено придатний» з висновків ВЛК. На його думку, громадяни України, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть служити, але не на передовій.
До слова, особи з обмеженою придатністю і раніше підлягали до служби в умовах воєнного стану.
Зазначимо, що законопроект № №10449 про мобілізацію також передбачає повторний медогляд для обмежено придатних.