Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання «обмежено придатний» з висновків ВЛК. На його думку, громадяни України, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть служити, але не на передовій. Про це Лубінець повідомив 9 вересня в ефірі телемарафону.

Свою пропозицію Лубінець пояснив потребою врегулювати питання придатності до служби, оскільки часто ВЛК «через корупційну складову» складову робила «непридатними» здорових військовозобовʼязаних, натомість хворим видавала статус «обмежено приданих».

«Щодо рішення "обмежено придатний": ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров’ям, як "непридатні", а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний". Це потребує врегулювання», – розповів омбудсмен.

За його словами, це питання було окремо розглянуто на засіданні РНБО, на якому Лубінець запропонував прибрати формулювання «обмежено придатний». На думку омбудсмена, громадянин України повинен бути або придатним до виконання військової служби, або непридатним.

«Якщо він, наприклад, в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є, наприклад, проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ, може займатись IT військовим напрямком. Я дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмежено придатний, непридатний чи повністю придатний було врегульоване через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину України, якщо він придатний, але в нього є проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби у певних військах, які, наприклад, не пов'язані взагалі з передовою», – заявив Лубінець.

Він наголосив, що процедура повинна відбуватися максимально прозоро, зрозуміло для громадян та цифровізовано. Крім того, до електронних баз повинні мати доступ громадяни, лікарі та інституції, які здійснюють парламентський контроль.

На думку омбудсмена це унеможливить корупцію та надасть можливість дійсно захищати права громадян, якщо вони порушуються.

До слова, особи з обмеженою придатністю і раніше підлягали до служби в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати. Особи, що визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах.

Водночас вони придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

На початку вересня Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними. Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесені наказом Міністерства оборони № 490 і набули чинності 25 серпня.

Так, раніше у воєнний час за статтями Розкладу військово-лікарська комісія (ВЛК) мала приймати постанову «придатний до військової служби», за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Однак нині ці слова виключили. Тепер за «спірними» статтями придатними визнаватимуть усіх. Відтепер ВЛК одночасно з постановою про обмежену придатність до служби має приймати постанову про придатність до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).