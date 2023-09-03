У Міноборони оновили перелік хвороб, за яким на ВЛК оцінюватимуть придатність до військової служби

Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними. Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесені наказом Міністерства оборони № 490 і набули чинності 25 серпня. Про це пише Ukrainian Military Pages.

Так, раніше у воєнний час за статтями Розкладу військово-лікарська комісія (ВЛК) мала приймати постанову «придатний до військової служби», за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Однак нині ці слова виключили. Тепер за «спірними» статтями придатними визнаватимуть усіх.

Відтепер ВЛК одночасно з постановою про обмежену придатність до служби має приймати постанову про придатність до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

«У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю», – йдеться у наказі.

Відтепер за «спірними» статтями придатними визнаватимуть усіх. Це:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Також наказ деталізував порядок визначення місця служби для обмежено придатних та уточнив порядок ухвалення постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини.

Командир частини перед переміщенням військового на іншу посаду може направити його на комісію для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Крім того, спрощено вимоги до здоров'я для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період. Завдяки новим змінам у вимогах частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті тепер будуть придатні до такої служби. Зміни внесені наказом № 456.

Зауважимо, що хоча накази № 456 і № 490 вже набули чинності та оприлюднені на порталі Верховної Ради, у самому Положенні (наказ № 402) станом на 3 вересня зміни на сайті ще не внесені.

Як інформував ZAXID.NET, 30 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо перевірки всієї системи ВЛК.