Міноборони оновило список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців

Командування Медичних сил надало роз’яснення щодо змін в Переліку хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби та служби у військовому резерві. Пропоновані зміни до Переліку хвороб напрацювали спільно з фахівцями МОЗ та погодили з родами та видами ЗСУ, розповів полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко, якого цитує Армія Inform.

Також до роботи долучилися громадські організації, які передавали коментарі від військових.

За його словами, перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб, і у Медичних силах не можуть від неї відхилитися.

«Ці зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності до військової служби», – заявив Мірошниченко.

Він зазначив, що люди з хронічними захворюваннями і раніше служили в ЗСУ на різних посадах у підрозділах забезпечення та навчальних центрах. Але також вони успішно служили в інших частинах і підрозділах.

«Індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби – це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військовослужбовця, який має певні проблеми зі здоров’ям», – додав він.

За словами Мірошниченка, ВЛК (військово-лікарські комісії) ухвалюють рішення індивідуально – придатний, обмежено придатний, непридатний тощо. Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров’я виконувати обов’язки військової служби, то її не можуть мобілізувати. Якщо в неї захворювання в тривалій ремісії (3-5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення – придатний чи непридатний.

«Приймається постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю. Для того, щоб дати командирам більше можливостей та розуміння на яку посаду доцільніше призначити військовослужбовця, враховуючи поточний стан його здоровʼя», – додав полковник медичної служби.

Полковник медичної служби зазначив, що все одно залишаються хвороби, які зроблять неможливим службу в певних родах військ, щокрема в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

«Наприклад, військовослужбовець мав хронічний вірусний гепатит, який ніяк себе не проявляв. Чоловік служив у ремонтній роті під час отримання документів на проходження медичного огляду ВЛК й запитував мене: «Чому я не можу далі виконувати свою роботу, я цим займаюся вже 20 років? Чому виникає питання стосовно моєї придатності до подальшого проходження служби? Я готовий і можу якісно служити далі не зважаючи на ті діагнози, які мені встановлені». Такі випадки непоодинокі. Водночас деякі особи часто маніпулюють, маючи певні захворювання, вважають, що мають підстави уникнути служби за станом здоров’я. Але, знову ж таки, рішення приймаються індивідуально на підставі об’єктивних даних стану їхнього здоров’я», – пояснив він.

Як інформував ZAXID.NET, Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.