На засіданні РНБО 30 серпня ухвалили низку рішень, які стосуються роботи військово-лікарських комісій

Президент Володимир Зеленський у середу, 30 серпня, провів засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене підсумкам перевірки військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Зеленський зазначив, що на засіданні РНБО учасники заслухали доповіді щодо підсумків перевірок у ВЛК та виявлених порушень, а також обговорили кроки для запобігання будь-якій корупції у сфері ВЛК. Крім того, на засіданні РНБО ухвалили низку рішень:

Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці. За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК у системі цивільних медичних закладів.

На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей у цьому напрямі. За словами Зеленського, деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. Водночас він наголосив, що в усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. «Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання», – наголосив президент.

Завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК.

Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК, наголосив президент.

Також РНБО доручила переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

Також Зеленський додав, що правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності України.