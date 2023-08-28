Затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

У Вінниці викрили посадовців військової медкомісії та лікарів, які за хабарі організовували ухилянтам виїзд за кордон. Про це у понеділок, 28 серпня, повідомила прес-служба СБУ.

У момент отримання хабара затримали організатора схеми – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. Переважно – чиновників обласної військово-лікарської комісії.

«За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я», – йдеться у повідомленні.

З кожного ухилянта він вимагав від 3000 до 1000 доларів США. Сума залежала від «складності» діагнозу і терміновості його «встановлення».

Після отримання «замовлення» зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я їхніх клієнтів.

«Таким чином вони створювали формальну підставу для «списання» ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон. Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників», – додали в СБУ.

При обшуках в автомобілі, а також за місцем роботи і проживання затриманого виявили: гроші, одержані корупційним шляхом; документи, чорнові записи і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;

Наразі посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ч. 2 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.