Серед затриманих – троє посадовців військкоматів

Служба безпеки України заблокувала ще 7 корупційних схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. До організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб, серед них – посадовці військкоматів та військово-лікарських комісій, повідомила прес-служба відомства у Telegram.

За гроші вони «допомагали» потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про «незадовільний» стан здоров’я, або ж нібито перевезення іноземної гумдопомоги.

Вартість таких послуг становила до 9 тис. доларів. Сума залежала від різновиду «схеми» і терміновості «замовлення».

Зокрема, у Києві правоохоронці затримали двох ділків, які продавали ухилянтам фіктивні довідки медико-соціальної експертної комісії про присвоєння груп інвалідності.

На Одещині військова контррозвідка СБУ затримала на гарячому посадовця місцевого військкомату, який вимагав гроші з призовників. За 5 тис. доларів США він обіцяв надати підроблені медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

У Тернополі затримано ще одного посадовця військкомату. Разом із трьома спільниками він торгував фальшивими документами про «списання» з військового обліку.

У Миколаєві військові контррозвідники СБУ затримали чоловіка, який пропонував місцевому жителю своє сприяння в ухиленні від мобілізації.

На Харківщині викрито двох посадовців медичних установ, які «штампували» фейкові довідки про непридатність до військової служби і продавали їх.

У Рівненській області заблоковано ще один канал нелегальної міграції потенційних призовників. Його організували власники трьох автопідприємств, які оформляли ухилянтів як водіїв міжнародних рейсів.

На Буковині співробітники військової контррозвідники СБУ викрили і зупинили водія вантажного автомобіля, який приховано намагався вивезти за кордон 4-х місцевих жителів призовного віку.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.