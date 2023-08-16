В організаторів схеми заробітку на ухилянтах знайшли долари

У Миколаївському обласному центрі психічного здоров'я організували незаконний заробіток на фальшивих медичних довідках про непридатність до військової служби. Завдяки таким довідкам чоловіки ухилялися від мобілізації. Така схема щомісяця приносила понад 100 тисяч доларів прибутку її організаторам, повідомило в середу, 16 серпня, Державне бюро розслідувань.

Як сказано в повідомленні, «бізнес» на ухилянтах організував директор медустанови. Він залучив до схеми підлеглих лікарів, які виписували довідки, а також правоохоронця, який займався підбором клієнтів.

Документи від психіатричної лікарні з вигаданими діагнозами, які ухилянти використовували для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тис. доларів. Щомісяця лікарня виписувала таких довідок на понад 100 тис. доларів, стверджують у ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця під час передачі медичних довідок і отримання за них грошей. Директора обласного центру психічного здоров'я також затримано. Їм готуються оголосити підозру в хабарництві. Їм загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як додали у ДБР, за місцем роботи та проживання причетних до схеми проведено обшуки, під час яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності. Також ДБР встановлює інших учасників схеми, зокрема лікарів, які безпосередньо виписували довідки.