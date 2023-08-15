Голову військово-лікарської комісії затримали «на гарячому»

Служба безпеки України ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. Як розповіли в прес-службі СБУ у вівторок, 15 серпня, до організації нелегального виїзду за кордон причетна голова обласної військово-лікарської комісії.

У змові зі спільниками, – працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні, посадовиця пропонувала потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У підроблені документи зловмисники вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і надалі виїхати за межі України.

Вартість таких «послуг» становила від 2,5 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості «замовлення».Отримані гроші учасники «схеми» розподіляли між собою після проведення кожної оборудки.

За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних «обов’язків». Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних «клієнтів», голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату «супроводжували» їх у своєму відомстві.

Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали «на гарячому» голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта.

При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників «схеми» виявлено понад 35 тис. доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

️ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.