Прикордонники, перевіряючи в пунктах пропуску документи для виїзду будуть точно знати, чи видавався він цій конкретній особі в конкретному ТЦК

Державна прикордонна служба України та Міністерство оборони України налагоджують співпрацю щодо інформаційного обміну стосовно військовозобов’язаних осіб для унеможливлення спроб використання підроблених документів та корупційних ризиків під час виїзду громадян за межі України в умовах воєнного стану. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише «Українська правда».

За його словами, йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Міноборони в частині військовозобов’язаних. Таким чином прикордонники, перевіряючи в пунктах пропуску документи для виїзду будуть точно знати, чи видавався він цій конкретній особі в конкретному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

«Між ДПСУ і Міноборони вже певний час триває робота щодо інформаційного обміну між базою даних ДПСУ і Єдиним державним реєстром призовників і військовозобов’язаних, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону, використовуючи підробні документи», – розповів він.

За словами Демченка, від часу повномасштабного вторгнення РФ в пунктах пропуску було викрито більше 6100 осіб, які намагалися виїхати з України, використовуючи підробні документи, в тому числі наче видані ТЦК.

«Для перевірки документів відбувається взаємодія з конкретними ТЦК, які видавали відповідні документи (в телефонному режимі), надалі це можна буде робити практично в режимі онлайн через інформаційний обмін. Зараз тестується програмне забезпечення, а також обговорюються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ і навпаки. Можу наголосити, що це не об’єднання і не систематизація. Це – інформаційний обмін відносно конкретних осіб», – розповів речник ДПСУ.

Він додав, що в першу чергу йдеться про осіб чоловічої статі, які підлягають військовому обов’язку.

«Практично, коли ця система буде налагоджена, при оформленні особи в пунктах пропуску в прикордонному відношенні інспектори ДПСУ відразу будуть бачити, чи дійсно ТЦК було видано документи відносно вказаної особи», – наголосив Демченко.