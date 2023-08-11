Яворівський районний суд Львівщини розглянув справу про недбале ставлення до військової служби полковником, який, перебуваючи на керівній посаді, безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу. Йому призначили покарання у вигляді 2465 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, полковник, перебуваючи на керівній посаді (назва у реєстрі прихована), недбало ставився до виконання військових обов’язків, не здійснював контроль за правомірністю видачі документів, не перевіряв документи по обліку офіцерів запасу та підписував відмітки про виключення з військового обліку.

Як наслідок, вісім чоловіків безпідставно виключили з військового обліку за станом здоров’я і вони отримали право безперешкодного виїзду за кордон. Під час розгляду справи у суді полковник визнав свою провину, але відмовився від дачі показань.

Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який визнав полковника винним у недбалому ставленні до військової служби та оштрафував на 2465 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.