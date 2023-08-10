Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок солдату з Одещини, якого судили за самовільне залишення з місця служби. Військовий спізнився з відпустки на службу на 11 днів та отримав покарання у вигляді п’яти років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, уродженець Вилкового на Одещині у січні 2023 року був зарахований до складу військової частини, де призначений на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії – оператора першої секції протитанкових ракетних комплексів. У лютому старшому солдату дали два тижні відпустки, він мав прибути на службу 4 березня, однак без попередження затримався на 11 днів.

У суді обвинувачений визнав, що він 4 березня не з’явився на службу та був відсутній до 15 числа. Щодо солдата порушили кримінальну справу за ч.5 ст.407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин).

Справу розглянув суд, який призначив військовому покарання у вигляді п’яти років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.