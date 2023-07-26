Львівський суд виніс вирок військовому за відмову їхати на фронт
Молодший сержант заявляв про проблеми зі здоров’ям та страх воювати через смерть дядька
Личаківський районний суд Львова призначив рік тюремного ув’язнення військовому, який відмовився їхати на фронт. Молодший сержант у суді пояснив свою відмову незадовільним станом здоров’ям та страхом, бо на війні загинув його дядько.
Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, у серпні 2021 року Віталій Л. уклав контракт на проходження військової служби у Держприкордонслужбі терміном на шість місяців. На початку повномасштабного вторгнення цей контракт продовжили та згодом молодшого сержанта перевели до іншого прикордонного загону. Згідно з наказом начальника від 21 червня 2022 року Віталій Л. мав би відбути на службу в зону бойових дій. Однак молодший сержант відмовився виконувати наказ та написав офіційну відмову.
Щодо Віталія Л. порушили кримінальну справу за фактом непокори. В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і пояснив, що відмовився виконати наказ та припис через незадовільний стан свого здоров’я та страх, бо на війні загинув його дядько.
Начальниця поліклінічного відділення у суді розповіла, що обвинувачений звертався за медичною допомогою, у нього була герпетична інфекція, у вересні 2022 року його визнано обмежено придатним до військової служби.
Дослідивши усі матеріали справи, суддя Роман Головатий визнав Віталія Л. винним у непокорі та призначив йому покарання у вигляді одного року тюрми. Строк відбуття покарання рахуватимуть з часу застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, тобто з 22 вересня 2022 року. На вирок ще може бути подана апеляція.