Личаківський районний суд Львова призначив рік тюремного ув’язнення військовому, який відмовився їхати на фронт. Молодший сержант у суді пояснив свою відмову незадовільним станом здоров’ям та страхом, бо на війні загинув його дядько.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, у серпні 2021 року Віталій Л. уклав контракт на проходження військової служби у Держприкордонслужбі терміном на шість місяців. На початку повномасштабного вторгнення цей контракт продовжили та згодом молодшого сержанта перевели до іншого прикордонного загону. Згідно з наказом начальника від 21 червня 2022 року Віталій Л. мав би відбути на службу в зону бойових дій. Однак молодший сержант відмовився виконувати наказ та написав офіційну відмову.

Щодо Віталія Л. порушили кримінальну справу за фактом непокори. В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і пояснив, що відмовився виконати наказ та припис через незадовільний стан свого здоров’я та страх, бо на війні загинув його дядько.

Начальниця поліклінічного відділення у суді розповіла, що обвинувачений звертався за медичною допомогою, у нього була герпетична інфекція, у вересні 2022 року його визнано обмежено придатним до військової служби.

Дослідивши усі матеріали справи, суддя Роман Головатий визнав Віталія Л. винним у непокорі та призначив йому покарання у вигляді одного року тюрми. Строк відбуття покарання рахуватимуть з часу застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, тобто з 22 вересня 2022 року. На вирок ще може бути подана апеляція.